V ostravské MHD zazněl neznámý známý hlas. Informace cestujícím nově předává Marika Tošková

Podnik se podle Moryse nechal inspirovat konceptem letiště v Curychu a měl jasnou představu, jak by nový hlas měl znít. „Akcentovali jsme, aby ten hlas byl více podmanivý, aby to sdělení bylo jednoznačné, ale zároveň, aby se v něm taky promítala laskavost a pocit jistoty a bezpečí. To jsou asi hodnoty, které chceme, aby hlas Mariky Toškové dlouhodobě reprezentoval,“ řekl.

Sokolská nebo Sokolovská?

Jen názvů zastávek ostravské MHD je více než šest set. Tošková řekla, že nahrávání bylo hodně náročné hlavně na čas, ze samotných názvů jí asi nejvíc dalo zabrat nahrání podobných názvů zastávek Sokolská a Sokolovská.

Náročná byla podle ředitele i samotná instalace nových zvuků do vozidel. „V zásadě jsme museli začít nahrávat už v pátek odpoledne, aby dneska ve vozech už mluvila Marika. Více než sedm set tisíc hlasových souborů se muselo nahrát do více než šesti set vozidel dopravního podniku. Servery jely naplno celý víkend, takže to byla i technická zatěžkávací zkouška pro naše systémy,“ řekl Morys. Do budoucna se počítá s aktualizací a případnými úpravami nahrávek.