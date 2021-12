Lidé z Hlinky se bojí vzniku další vyloučené lokality. V novém domově místo seniorů žijí mladé rodiny z okolí

Firma JR Serwetnicki dostala na výstavbu domu pro seniory dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 12,9 milionu korun. Podmínkou ale bylo, že v domě budou bydlet osoby starší šedesáti let. Případné ostatní nájemníky by musela schválit obec, což se ale nestalo.

Podle ministerstva došlo k porušení podmínek pro udělení dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj už potvrdilo, že ubytovávání těchto rodin je porušením pravidel. „Došlo k porušení podmínek programu Podporované byty. Hrozí buď krácení dotace, nebo přímo odebrání dotace,“ informoval mluvčí resortu Vilém Frček.



Mluvčí také uvedl, že se ministerstvo už obrátilo na Finanční úřad v Bruntále se žádostí o provedení kontroly. ČT kontaktovala také zástupce investora – společnost Serwetnicki, ten se ale omluvil s tím, že se vyjádří až po skončení všech šetření.

Bez tepla a teplé vody

Vedení obce tvrdí, že v novostavbě už nefunguje ústřední topení, neteče teplá voda, a údajně je přeplněná i odpadní jímka. Splašky tak vytékají do obecního potoka a vsakují se do půdy. „Takhle to tady máme už několik měsíců, řeší to i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), byli na místním šetření a natočili si to,“ konstatoval starosta.