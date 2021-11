Architektka Jiřičná navrhla novou podobu auly zlínské univerzity tak, aby se v ní cítili všichni dobře

Minulý týden byla kolaudace zrekonstruované auly Academia centra, teď se dělají provozní zkoušky všech zařízení. „Je tady komplikovaná audiovizuální aparatura a další zařízení,“ řekl kvestor Univerzity Tomáše Bati Alexander Černý. Zkoušky by měly být hotové za měsíc, pak by měl být objekt běžně používán pro akademické obřady a konference.

„Nejdůležitější je, aby se ti, kteří tady budou sedět a budou poslouchat, cítili dobře. Musí být sedadla, ze kterých je odevšud vidět, na kterých se pohodlně sedí. Během promocí tady budou sedět příbuzní a budou se dívat, jak jejich děti uspěly v životě. Celá záležitost byla koncipovaná na to, abychom vytvořili pozadí pro účinkující, což jsou ti, kteří budou diplomy udělovat, ti, co to budou pozorovat, a studenti,“ řekla novinářům Jiřičná.

V barvách univerzity

Základní barvou sálu je šedá, v oranžové, což je také barva univerzity, jsou sedačky. Barva by podle ní měla pozvednout mysl. „Architekti by měli dělat něco pro radost, často jsou pro šedou a černou. Už jsem dospěla k tomu, že je lepší barvy používat,“ uvedla Jiřičná. Při kontrolním dni se podle jejích slov řešily jen maličkosti.