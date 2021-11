Architektka Jiřičná se snaží rozradostnit Zlín. Univerzita otevřela její nové vzdělávací centrum

„Budovy jsou postaveny ve smyslu udržování zlínského urbanismu. Jsou tradiční tvarem, s výškou původní zástavby,“ řekla Eva Jiřičná a dodala, že se snažila prostředí oživit. „Na cokoliv se podíváte, je pohled, který by měl člověka rozradostnit,“ řekla architektka.

Nové vzdělávací centrum je již šestou univerzitní budovou ve Zlíně postavenou za posledních patnáct let. Jedná se o největší proměnu dosud striktně funkcionalistického centra města.

Eva Jiříčná ze Zlína pochází a po úspěšných projektech v Londýně, Paříži nebo Praze je to pro ni další ze symbolických návratů domů. Již v roce 2010 navrhla pro své rodné město kongresové a univerzitní centrum . Zatímco koncertní sál je neustále plný, rozporuplné pocity vyvolává u veřejnosti restaurace Spirit na střeše centra, která je energeticky náročná a město pro ni dlouhodobě neúspěšně hledá nájemce.

„Nevnímám to jako nevděk, nová architektura se musí zažít. Jak by byl život nudný, kdyby se nám všem líbilo to stejné,“ pousmála se nad výtkami Jiřičná, která zastává názor, že si město zaslouží něco současného a nejen tradiční baťovskou budovu z cihel a betonu.

Stavba završuje základní etapu růstu univerzity

Univerzita má celkem deset tisíc studentů a touto stavbou završuje svou základní etapu růstu. Od doby svého vzniku v roce 2001 stála před rozhodnutím, zda obsadit baťův průmyslový areál a přetvořit jej, nebo postavit budovy nové. Zástupci univerzity se přiklonili ke druhé variantě a dosud nechali postavit šest nových budov.

Nové vzdělávací centrum začnou studenti využívat od letního semestru, tedy v únoru. Fakulta humanitních studií dosud neměla vlastní sídlo, přestože je to početně největší fakulta univerzity. Sloužit bude ale i jiným univerzitním aktivitám, výstavní prostor v něm bude využívat Fakulta multimediálních komunikací.