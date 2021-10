V Hradci se opět mluví o možnosti vzniku menších radnic

V Hradci Králové se opět uvažuje o dělení na menší části se samostatnými radnicemi. Záměr z devadesátých let minulého století nyní oživila část komisí místní samosprávy, které zastupují asi třicet procent obyvatel města. Komise nejsou spokojené s tím, jak se k jejich problémům staví hradecký magistrát. O životě v místních částech by si chtěly rozhodovat samy. Podobně to funguje například v nedalekých Pardubicích.