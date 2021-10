V Brdech vznikne Dům přírody, nabídne expozice i prostory pro vzdělávání

Návštěvnické centrum bude mít působnost pro celou Chráněnou krajinnou oblast Brdy, která vznikla v roce 2016 po zrušení vojenského prostoru. V bývalých hospodářských budovách najdou turisté od jara 2023 rozsáhlou expozici o středočeských horách a přírodě, o historii civilních i vojenských Brd, legendách a slavných obyvatelích.

„Expozice bude umístěná v exteriéru areálu, zejména v jeho hospodářských budovách. Samotné hlavní historické budově zámečku, kde pobývali prezidenti Masaryk nebo Beneš, se však vyhne,“ řekl mluvčí VLS Jan Sotona.

Dům bude dále nabízet prostory pro vzdělávací a volnočasové aktivity. Obnoví se také bývalá vodní elektrárna a po okolí bude mobiliář pro venkovní aktivity, zejména dětí. Okolím povedou nové pěší cesty, jedna z nich do Strašic, kde jsou tři větší parkoviště.

Místo pro odpočinek prezidentů i ubytování generálů

Zámeček, který je od roku 2014 kulturní památkou, sloužil do roku 2016 jako školicí středisko vojáků. V 80. letech 19. století ho dal vystavět kníže Jeroným Colloredo-Mansfeld, jenž vlastnil tuto část Brd spolu s panstvími Dobříš a Zbiroh. Stavbu navrhl vídeňský architekt italského původu Camillo Sita v duchu doznívajícího romantismu.

Objekt se poté, co vláda zřídila v roce 1926 Vojenský újezd Brdy, stal oblíbeným místem pro odpočinek vojenských velitelů, politiků i prezidentů. Za německé okupace tam pobýval polní maršál Walther von Brauchitsch. Po roce 1948 sloužil k ubytování generálů, důstojníků a politiků. Díky tomu se zachoval v dobrém stavu. VLS příští rok zahájí obnovu zámečku i myslivny zhruba za 25 milionů korun. Stihnout by ji chtěly do otevření domu přírody.