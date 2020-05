Nová naučná stezka se otevřela v Brdech. Turisty zavede i na místa zaniklých vesnic

Naučná stezka je jednou z tras, kterou propaguje ve své nové iniciativě Pojďte s námi do přírody ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Iniciativa nabízí tipy na výlety po zajímavých místech v Česku, zejména v CHKO, sdělila Karolína Šůlová z AOPK.

Parky budou praskat ve švech

Resort očekává, že kvůli koronavirové pandemii letos masivně stoupne domácí turistika a přírodu nejspíš čeká rekordní návštěvnost. Proto připravilo tipy na pozoruhodná místa a akce s průvodci. „Chceme ukázat, že naše příroda je krásná a také jakým způsobem se o ni pečuje,“ řekl při otevření stezky ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

„Ono už se to stalo, ve chvíli, kdy návštěva přírody byla na začátku to jediné, co mohli lidé dělat, tak jsme viděli, jak je obrovský zájem. A buďme upřímní, už předtím, v tom normálním roce, některé parky praskaly ve švech, takže určitě to teď bude ještě náročnější,“ poznamenal ministr.

Hlavně nesejít z trasy

Kromě propagace zajímavých míst je součástí iniciativy i důraz na dodržování zásad ohleduplnosti k přírodě. Ta podle ochránců nápor turistů zvládne, jen když budou dodržovat základní pravidla. Lidé jsou mimo jiné nabádáni, aby neničili okolí, netrhali květiny a nezabíjeli nic živého, aby respektovali omezení v chráněném území, nenechávali po sobě stopy ani odpadky.

„Tipy na výlety i akce postupně doplňujeme, aby si návštěvníci měli z čeho vybírat,“ podotkl ředitel AOPK František Pelc. Mapa nabízí zatím 16 výletů na nenáročné až středně náročné pěší nebo cyklistické výlety o délce od 2,5 kilometru do 45 kilometrů od Slavkovského lesa a Českého lesa na západě republiky po Beskydy či Bílé Karpaty na východě země.

„Chceme představit území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda rozmanitá. Rádi bychom, aby se (návštěvníci) také dozvěděli, co dělat pro to, aby taková zůstala i v budoucnu,“ řekl Pelc. První akce se uskuteční už tento týden při příležitosti Evropského dne chráněných území.