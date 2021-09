Památkáři jsou proti novému ostravskému mrakodrapu, podle nich naruší panorama města

„Nová budova, pokud by byla realizována, naprosto razantně a zásadně do panoramatu vstoupí, takže vnímání architektonických hodnot v historickém jádru Ostravy by bylo navždy touto obrovskou hmotou ovlivněno,“ uvedl ředitel ostravské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) Michal Zezula.

Podle památkářů by se například ztratil vizuální kontakt mezi věží ostravské radnice a industriálními objekty v Dolních Vítkovicích. „Navždy by byl ve středu pozornosti v tomto historicky památkově chráněném území tento obrovský dům,“ dodal šéf památkářů. Podle Zezuly navíc územní plán Ostravy ukládá, aby v této lokalitě bylo respektováno měřítko zástavby, členění fasád i výšková úroveň.