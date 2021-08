Mrakodrap v centru Ostravy bude nižší, o jednu věž chudší a jeho stavba se protáhne

Stavba bude mít zpoždění až rok a půl

Už nyní investor počítá se zpožděním. To vzniklo i kvůli koronavirové pandemii, kdy nemohli přijet odborníci, kteří zkoumali podloží, na kterém by stavba měla vzniknout. Dosáhnout by mohlo až osmnáct měsíců.

„Chybí nám zhruba loňský rok, který nebyl standardní a během kterého jsme nemohli pracovat v tempu, ve kterém bychom chtěli. Současně očekáváme zpoždění i do budoucnosti, protože už dnes je jasné, že se projeví pomalejší dodávky komponentů nutných pro takovou stavbu,“ řekl Vaněk.

Nadále probíhají i práce na přípravách přestavby jiné výškové budovy v Ostrčilově ulici. Město nyní připravuje návrh smlouvy a zadávací dokumentaci. Jakmile to schválí zastupitelstvo, začne výběr investora. Ten by měl realizovat stavbu podle návrhu ateliéru architektky Evy Jiřičné.