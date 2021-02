Ostrava chce rekonstruovat chátrající mrakodrap podle návrhu architektky Jiřičné. Dům nabídne desítky bytů

Výškový dům v Ostravě, který byl postavený v 60. letech minulého století, už několik let chátrá a město řeší, co s ním. Dokonce zvažovalo demolici, pak rekonstrukci se snížením budovy. Teď chce v projektu rekonstrukce pokračovat a dům dokonce zvýšit a přistavět parkovací dům. Jeho umístění se zatím řeší. Město předpokládá, že celkové náklady na přestavbu včetně parkování by měly dosáhnout zhruba 390 milionů korun. „Pokud si to přepočteme a srovnáme s jinými bytovými projekty, které děláme, tak je to cena, která se nevymyká,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO).

Odkaz Ostrava řeší nepovedený dům

Město chce nabídnout projekt soukromému investorovi Podle Bajgarové se vedení města shodlo na tom, že chce v projektu pokračovat a uskutečnit ho podle připraveného návrhu. „Samozřejmě tak, jak se snažíme už delší dobu, tak bychom to rádi udělali za účasti soukromého investora,“ řekla. Město by tak využilo obdobný model jako u bytového projektu Nové Lauby. Soukromému investorovi nabídne projekt a jeho realizaci a následně si odkoupí určitý podíl bytů a parkování. „Předpokládáme, že to bude vyžadovat komplexní projekt, pokud budeme optimisté, tak na něj potřebujeme dva roky,“ uvedla náměstkyně primátora. Další zhruba dva roky by pak mohla trvat samotná rekonstrukce. Podle primátora Tomáše Macury (ANO) ještě není jasné, jak velký bude podíl bytů, které zůstanou v majetku města. Domnívá se ale, že by šlo určitě o menší polovinu, spíše třetinu bytů. Macura se neobává, že by se městu pro projekt nepodařilo získat partnera ze soukromé sféry. „Nebojím se, že by o tento projekt a byty v něm nebyl zájem. Ta lokalita je atraktivní,“ řekl Macura.