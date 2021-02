Ostrava řeší nepovedený dům

Mělo to být velké architektonické gesto. Na místě ušmudlané hornické kolonie se v roce 1968 vztyčil nejvyšší obytný dům ve městě. Jenže ten dům se zkrátka nepovedl. Teprve když si o půl metru sednul, přestal se kývat. Byty v horních šesti patrech se nikdy nedaly užívat, v případě požáru by se sem totiž nedostali hasiči. Návrhy na jeho zbourání nebo rekonstrukci se objevovaly v pravidelných intervalech, teď je tady varianta C: z dvaadvaceti pater jich ponechat pouze deset.

přehrát video Reportáž Marty Pilařové

Ze střechy věžáku je krásný pohled na město a úplně nejlepší výhled na městskou radnici, kde se o osudu domu rozhoduje. Pokud budova přijde o dvanáct pater, bude výhled z její nové střechy vypadat úplně jinak. A pokud budovu zbourají, zůstane prázdné místo, se kterým zatím město žádné konkrétní plány nemá. „Jedná se samozřejmě o jednu z dominant města, nicméně si dovedeme představit, že v budoucnu bude místo ní stát nějaká architektonicky zajímavější stavba,“ prohlásil mluvčí Magistrátu města Ostravy Michal Bayer.

Obvod už ale plány má – přesvědčit město, že za téměř stejné peníze, jaké by stála demolice, by se snížený věžák mohl změnit na obecní bydlení. „Vzniklo by tak 40 malometrážních bytů, které bychom rádi nabídli jako startovací mladým rodinám. A také seniorům, kteří v této lokalitě bydlí v bytech RPG a třeba někdy nezvládají nájem,“ vysvětlil místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibor Mouka (Hnutí Ostravak).

Ještě před pěti lety to vypadalo, že panorama Ostravy prořízne hned několik nových mrakodrapů, plány různých investorů však zmrazila hospodářská krize. Nepovedený mrakodrap ční téměř osaměle dál a čeká na rozhodnutí, co s ním bude.