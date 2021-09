Jihlava zaplatí měření hluku u Kronospanu. O dodavateli služby rozhodnou místní

Výsledky z měření hluku u Kronospanu prováděné hygieniky by měly být známé v říjnu nebo v listopadu. K výběru dalšího dodavatele měření podle náměstka primátorky Víta Zemana (Žijeme Jihlavou!) město přizve spolek, který kritizuje dopady výroby na okolí, i další obyvatele, kteří o to budou mít zájem.

Jedním z důvodů, proč Jihlavané vnímají větší hluk, může být podle náměstka i to, že kvůli kůrovcové kalamitě byly v okolí vykácené lesy. „Tím, že zmizely lesy, je daleko víc slyšet třeba dálnice,“ podotkl.

„Takže jsme se dohodli a Kronospan uvolní částku zhruba jeden milion korun na to, že vybereme čtyři firmy, architektonické ateliéry, které by měly navrhnout kompletní úpravy veřejného prostoru, i toho designu, toho pohledu na Kronospan,“ řekl Zeman. Návrhy by měly obsahovat i ochranné prvky, třeba zelené pylony, které budou zachycovat prach.

K podaným návrhům budou diskuse. „Budou přizváni obyvatelé, aby si vybrali, který nápad z těch ateliérů je nejlepší, a ten se potom dopracuje do konečného řešení,“ řekl Zeman. Na postupu se zapojením veřejnosti je podle něj město s firmou domluvené.