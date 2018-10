Největším znečišťovatelem ovzduší je opět Spolana, následuje ji Kronospan

Polepšila si naopak přibyslavská firma ACO Industries snížením emisí styrenu. „Loni se obrovským nárůstem emisí styrenu dostala do popředí a letos množství emisí snížila o 17 tun. Je otázka, zda publikovaná data donutila firmu seřídit technologii, snížit výpočet, nebo co se vlastně stalo,“ doplnil Milan Havel z Arniky.

Rekordní množství dioxinů v odpadech nahlásila i malešická spalovna. „Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem pak přešel na výrobu chloru bez rtuti, tudíž v odpadech předal veškerou rtuť, kterou dříve používal. Konkrétně 130 tun. Dříve všechny podniky za celý rok do registru ohlašovaly řádově desítky tun,“ vysvětlil Petrlík s tím, že to automaticky neznamená, že by se látky dostaly do životního prostředí. „Je otázka, jak se s odpady nakládá dál,“ dodal.

Arnika sestavuje žebříčky už čtrnáct let, vychází z veřejně dostupných údajů v IRZ, který vede ministerstvo životního prostředí. Provozy ze zákona hlásí úniky a přenosy nebezpečných látek samy. Loni data poskytlo 1325 provozů.