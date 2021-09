Největší brněnská porodnice se chce přiblížit rodičkám. Otevřela centrum porodní asistence

Nemocnice také vytvořila video, které by mělo rodičkám přiblížit práci porodních asistentek. Cílem centra je klást důraz na fyziologický porod u žen, u kterých existuje nízké riziko komplikací a mohou se jim věnovat porodní asistentky.

„Chceme ukázat, že dokážeme podpořit přirozený porod i v nemocnici. Dříve byla spíše snaha do toho zasahovat a situaci řídit, ale fyziologický porod potřebuje klid a trpělivost,“ uvedla vedoucí centra Miloslava Kameníková. Pokud by nastaly komplikace, může ihned zasáhnout lékař, který jinak řeší porody s většími riziky.

Podle Kameníkové má centrum výhody pro matky i porodní asistentky. Porodní asistentky se mohou s matkou potkat už během těhotenství, přičemž si matka může z porodních asistentek vybrat tu, která ji provede celým obdobím a bude pro její porod takříkajíc „vyblokovaná“.

Větší důraz na přirozené porody a zároveň na vzdělávání, možnost kariérního růstu a časem vznik vyhrazených prostor. Ve @FNBrno vzniká Centrum porodní asistence. Zatím jde spíše o zastřešení práce porod. asistentek. Časem, v plánované nové porodnici, bude centrum hmatatelnější. pic.twitter.com/7CESSFjuc0 — Jakub Vácha (@Vacha_CT) September 22, 2021

Výhody i pro asistentky

„Chceme, aby se žena cítila v porodnici jako doma. Je to úplně jiný pohled, když rodičku znáte a provedete ji těhotenstvím a porodem. Dává to pak smysl mé práci, je to taková srdeční záležitost,“ řekla porodní asistentka Kateřina Jurdová. Další výhodou je možnost vzdělávání i kariérního postupu, přičemž porodní asistentky mohou být mentorkami studentek nebo absolventek.

„Nový koncept vítám, umožňuje více rozvinout osobní profesní prestiž, pozvednout pozici porodní asistentky jak na úrovni odborné, tak pro společnost. Můžu plně podporovat ženy, starat se o ně a mám plnou zodpovědnost. Je to pro mě velká výzva a radost z profese a možnost udržet si lásku k porodní asistenci,“ řekla porodní asistentka Markéta Zemanová.

Nemocnice plánuje výstavbu nové porodnice za dvě miliardy korun v Bohunicích, podle její mluvčí Veroniky Plaché by mohla být hotová v roce 2025.