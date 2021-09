Archeologové našli u Kutné Hory pozůstatky pravěkých osad i pohřebiště

Mezi sídlištními objekty byly sloupové jamky, stopy nadzemních konstrukcí domů, ohrad a hospodářských staveb. „Nejvíce zbytků pravěkých staveb archeologové našli na jižní straně obce nad řekou Klejnárkou,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Pravěká osada z období eneolitu na severní a severovýchodní straně zabezpečoval výrazný příkop. Na stejném místě archeologové narazili i na stopy osídlení z mladší a pozdní doby bronzové a z doby římské.

Neméně významným byl objev více než dvacet hrobů ze starší doby bronzové. Odborníci je zařadili do období únětické kultury 2300 až 1600 let před letopočtem. Pohřebiště bylo využíváno i v mladší a pozdní době bronzové, kdy se již pohřbívalo žehem. Zajímavostí byl také větší komorový hrob kultury bylanské ze starší doby železné, tedy z let 800 až 600 před letopočtem.

Jižně a jihozápadně od obce archeologové našli rozlehlé sídliště z doby laténské z éry 400 až 30 let před letopočtem. V zahloubených obydlích objevili hlavně keramiku a zvířecí kosti. Mezi zajímavé nálezy patří zlomky bronzových šperků, jehlic, náramků, v celku dochovaná spona zdobená skleněným korálkem nebo zlomky skleněných náramků.