Myši patří do nebe a dětský film do Zlína. Mezinárodní festival se vrací do sálů

Pro zahájení festivalu v kongresovém centru byl vybrán animovaný snímek Myši patří do nebe režisérů Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka. „Vznikal téměř deset let,“ řekla k filmu umělecká ředitelka 61. ročníku festivalu Markéta Pášmová. „Je to film, který zpracovává téma smrti, nicméně velmi krásným způsobem. Je inspirován knihou Ivy Procházkové Myši patří do nebe,“ popsala.

Při večerním zahájení pro dospělé diváky bude uveden koprodukční německo-lucembursko-polský film s názvem Mise Asteroid. „Je to film, který se účastnil mimo jiné berlínského mezinárodního filmového festivalu Generation,“ sdělila. Dodala, že film přijede představit režisérka Barbara Kronenbergová a jeden z hereckých představitelů Ivan Shvedoff.

Modrá hvězda v pamětnické projekci

Festivalu se účastní 45 zemí a promítne se 280 filmů. Podle Pášmové tvoří většinu ty celovečerní, ačkoliv budou promítány i krátké. Zařazen byl také snímek pro pamětníky Hotel Modrá hvězda. „Snímek byl poprvé uveden přesně před osmdesáti lety na festivalu Filmové žně ve Zlíně,“ připomněla Pášmová.

Mezi hosty dorazí například Klára Issová a Anna Geislerová. „Které u nás na chodníku slávy získají hvězdu,“ avizovala Pášmová. Ze Spojených států přiletí producent filmu Zrodila se hvězda Bill Gerber.

Festival potrvá do 15. září. Návštěvníky čeká i doprovodný program v podobě dílen, workshopů i zóny kouzel. Dodržovat musí veškerá protiepidemická opatření. V uzavřených prostorách je nutné se prokázat bezinfekčností. Kapacita sálů omezená není.