Dvě pedagožky z Vraného, které nesouhlasí s testováním žáků, daly výpověď. Děti chtějí učit doma

V pátek ráno přišly dvě učitelky do školy ve Vraném naposledy, a to s výpovědí v ruce. Končí bývalá ředitelka i její kolegyně. Obě tvrdí, že testovat se má jenom ten, kdo má zájem. „Rozjíždíme domácí individuální vzdělávání. Teď to bude v našich prostorách a pak se časem uvidí,“ řekla učitelka a bývalá ředitelka školy Ludmila Svobodová.

Tvrdí, že do její plánované alternativní výuky se chce přihlásit víc než desítka dětí. Za obě pedagožky už má vedení obce náhradu. V pátek do základní školy nastoupila nová učitelka, další pak přijde na začátku příštího týdne.

Z celkových 29 žáků přišlo v pátek do školy jenom patnáct. „Já doufám, že to tady bude fungovat a holčičku nám tady nechají. Testování se nebráníme,“ řekla jedna z matek Jaroslava Pánková.

Městys chce s rodiči jednat

Někteří rodiče však stále váhají, zda své děti nechat ve škole ve Vraném, nebo je poslat jinam. „Máme toho tady plné zuby. Nechceme, aby (dcera) dojížděla, teď narychlo jinou školu neseženeme, bude zatím chodit sem,“ řekla další z matek. Místostarosta Vraného Zdeněk Bláha (nestr.) si myslí, že vozit děti jinam nemá smysl, protože i v jiné škole by se musely testovat.

Vedení městyse si problém uvědomuje a s rodiči se chce sejít. „Oslovíme rodiče, popovídáme si. Osobní kontakt a projednání věci má velký význam,“ řekl Bláha. Kolik dětí nakonec v malotřídce zůstane, bude údajně jasné až příští týden.