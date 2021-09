Centrum Mikulova bez reklamních stojanů prokouklo. Podnikatelé se řídí manuálem

Vedení města proto vydalo podrobný manuál, jak má reklama vypadat. A některé provozovny se jím už řídí. Je v něm popsané umístění, kde by ta reklama měla být, vzhled i materiál. „My používáme přírodní materiály, v jednom duchu, aby to nebyla tržnice,“ dodal Klimeš.

Reklamní áčka, cedule, poutače, v Mikulově už jich bylo až příliš. Začalo to vadit i samotným podnikatelům. „Na pár metrech čtverečních bylo zhruba osm tabulí jako takových a v podstatě ztrácelo smysl tady mít jakoukoliv reklamu na náš podnik,“ popsal provozovatel Korku Mikulov Dušan Klimeš.

Vzhled reklamy není všechno

Podle odborníka na design a architekturu Tomáše Kozelského by se provozovatelé neměli zaměřovat pouze na samotný vzhled reklamy. „Měli by také řešit, jestli sdělení patří do veřejného prostoru, jestli není moc dlouhé, jestli cílí na skupinu,“ vysvětlil.

Vedení Mikulova ještě čeká další práce. Do konce roku chce z města odstranit přebytečné reklamy na sloupech a sjednotit orientační systém. Podobný manuál na sjednocení reklamy funguje také v Ostravě nebo v Brně, kde ho mají už tři roky.