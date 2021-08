Po nočních bouřkách zůstává na Vysočině bez elektřiny několik obcí

„Bouřky jsme registrovali, co se týče Vysočiny, jsou tam tři poruchy, jsou to obce Rojetín, Věžná a Věstoňovice. Během dopoledne to bude opravené,“ řekl mluvčí společnosti EG.D Roman Šperňák.

Výjezdů kvůli odstraňování následků dešťů začalo hasičům z Vysočiny přibývat hlavně po osmé hodině večer, do rána jich bylo přibližně třicet. Museli odklízet několik popadaných stromů, které blokovaly silnice. Čerpali také vodu z nemovitostí, dostala se do několika garáží nebo sklepů rodinných domů. Zatopený sklep měla i restaurace v centru Třeště na Jihlavsku, kam hasiči jeli ráno.

#pocasi Včera v silné bouřce na Jihlavsku napršelo až 70 mm srážek. Dnes budou rozdíly v teplotách podobné jako včera, nejteplejší bude zase jihovýchodní Morava (obr.). Nejteplejším dnem v tomto týdnu bude sobota, kdy na většině území teploty vystoupají nad letních 25 °C. pic.twitter.com/FespyOUvbH — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 4, 2021

Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu napršelo v Jihlavě v Hruškových Dvorech v úterý večer během hodiny přes čtyřicet litrů na čtvereční metr. Úhrn srážek za čtyřiadvacet hodin tam překročil šedesát osm litrů na čtvereční metr. Ještě silnější deště byly v obci Vysoké Studnice na Jihlavsku. Úhrn za čtyřiadvacet hodin tam překročil sedmdesát sedm litrů na čtvereční metr.

Předpověď počasí počítá s tím, že ve středu bude na Vysočině převážně zataženo se slabým deštěm, později budou přeháňky jen ojedinělé. Nejvyšší odpolední teploty budou 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr bude slabý do 15 kilometrů za hodinu.