Nedostatek stavebního materiálu a dělníků komplikuje opravy a stavby mostů na Vysočině

Zatímco dřív se o zakázky na opravy stavební firmy předháněly, teď se do výběrového řízení nepřihlásí třeba vůbec nikdo. Křižovatka ve Světlé nad Sázavou se měla opravovat současně s mostem. Kraj Vysočina ale na opravu mostu nesehnal stavbaře. „Především u těch menších staveb se setkáváme s tím, že se nepřihlásí žádný dodavatel. Může to být tím, že nedokáží nacenit materiál, ale také nedostatek pracovní síly,“ vysvětlila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Most přes Sázavu je ve špatném stavu a navíc součástí městské dopravní tepny. „Projíždí po něm desíty aut denně od nákladních přes osobní. Most je stěžejní pro celý okres,“ řekla mluvčí MÚ Světlá nad Sázavou Blanka Sedláková.

Na opravy mostů především na silnicích nižších tříd má kraj 120 milionů korun.

„Dva mosty, které máme v havarijním stavu, opravíme, a také deset mostů, které máme v šestém stupni,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Kraje Vysočina Radovan Necid.

Dostalo se například na most ve Vyskytné nad Jihlavou, ze kterého už odpadával beton. Silničáři ho zbourali a postaví nový. Nebo na most u Dvorců, který je součástí páteřní tepny. Dokončení se plánuje na podzim. Zbývajících pět mostů, které také opravu potřebují, silničáři už letos opravit nestihnou, a to i přesto, že peněz na opravy silnic a mostů je letos nejvíc za poslední roky.