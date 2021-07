Zámecká vodárna v Hluboké nad Vltavou je po rekonstrukci. Zásobuje vodou kašny i zahradu

Práce na rekonstrukci vodárny začaly loni v srpnu, trvaly do letošního jara. Barokní domek z roku 1735 měl po povodních velké trhliny v obvodovém zdivu. „Bylo nutné zabránit závažným statickým poruchám. Části zdí se proto musely nově přezdít, každý kámen se musel znovu vyspárovat, všechno zpevnit. Práce to byla opravdu náročná. Řemeslníci leželi na dně průtokové šachty ve vodě, celí v oblecích proti vlhkosti, oblepení izolepou kolem zápěstí, aby jim voda neprosakovala dovnitř a spárovali kamenné základy, a to vždy nejméně tři hodiny v kuse,“ řekl kastelán Martin Slaba.

Při pracích památkáři zjistili, že v základech barokní budovy jsou dřevěné piloty ze 16. století. Nesly původní dřevěnou konstrukci, jež chránila renesanční čerpací systém. Je to další doklad toho, že na místě vodárny stojí již pět set let zařízení, které zásobuje zámek vodou.

Vodárna je vzácná tím, že Francisovy turbíny sedí na dřevěných konstrukcích. Obě turbíny se musely rozebrat a opravit, rotor každé má průměr sto dvacet centimetrů. Památkáři dosud využívali jednu, druhá od přelomu 70. a 80. let minulého století nefungovala. Teď jsou v provozu obě. „Upevněné jsou na dřevěných konstrukcích, což je z technického pohledu středoevropská rarita,“ uvedl kastelán.

Na zámku opravují i podzemní odvodňovací systém

Z vodárny, kterou několikrát poničily povodně, se zalévají zámecké zahrady. Je to první zásadní rekonstrukce barokní stavby z roku 1735. Opravuje se i zámecký podzemní systém dlouhý 2,5 kilometru. Do pěti let chtějí památkáři vybudovat zavlažovací systém. Vltavská voda zásobuje zámek od 16. století. Nahoru se dříve tlačila pomocí dřevěných čerpadel, takzvaných trkačů. Na zámku opravují i podzemní systém, který odvádí dešťovou vodu. Časem opraví památkáři i vodárenskou věž v parku.

První písemná zmínka o vodárně pochází z roku 1548. Voda se z Vltavy čerpá osmdesát metrů nahoru a šest set metrů daleko. Zámek Hluboká patří k nejnavštěvovanějším památkám v Česku. Loni přijelo téměř sto osmdesát tisíc lidí, meziročně o třicet procent méně. Nabízí čtyři prohlídkové trasy a věž.