Soukromníci žádají rezignaci zlínského a krajského zastupitele Mitáčka. Jako nestraník přešel do klubů STAN

Soukromníci vyzvali Iva Mitáčka k rezignaci na mandát zastupitele kraje i města Zlína. Reagují tím na přechod Mitáčka, který je nestraníkem, do zastupitelských klubů STAN. Do krajského zastupitelstva byl loni zvolen na kandidátce Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých, do zastupitelstva města v roce 2018 na kandidátce Rozhýbejme Zlín, kterou vytvořili Soukromníci, Svobodní a Nezávislí. Mitáček chce zastupitelem zůstat.