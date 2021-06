Hotel Thermal se po rekonstrukci znovu otevírá, modernizace ale ještě nekončí

„Máme plán pokračovat s rekonstrukcí a modernizací hotelu až do roku 2025. Další kroky, které budou následovat, je modernizace kongresových částí. Ty sice v minulosti prošly částečnou modernizací, ale je nutné je přizpůsobit novým technickým podmínkám. Pak plánujeme celou část za recepcí. Čeká nás také okolí, zahrady, přilehlá část kolem hotelu,“ načrtla Schillerová.

Hotel byl kvůli pandemii koronaviru osm měsíců zavřený. Po 25. červnu by se měly otevírat další dvě patra každé dva týdny. Do zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary na konci srpna by mělo být k dispozici už 189 pokojů a plného stavu, 273 pokojů, by měl Thermal dosáhnout na podzim.

První týden v srpnu by se také měl otevřít rekonstruovaný bazén u hotelu. Také ten prošel celkovou rekonstrukcí. Nově nabídne dvě části – bazén s běžnou ohřívanou vodou a speciální část se stoprocentní vřídelní vodou. V minulosti byla přidávána jen asi z pěti až deseti procent.