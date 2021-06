Nové barvy pražské MHD projedná zastupitelstvo, organizátoři petice sehnali víc než tisíc podpisů

Po získání tisícovky podpisů Pražanů a necelých devíti set dalších mimopražských obyvatel organizátoři ve středu doručili petici na pražský magistrát. Vyjádří se k ní kontrolní výbor a následně ji projedná zastupitelstvo města. „Doufáme, že to půjde ještě do červnového zastupitelstva, pokud ne, tak až do zářijového,“ řekla organizátorka petice Leona Němečková. „Sázíme na to, že se ten projekt na zastupitelstvu přehlasuje,“ dodala.

Vedení města změnu vizuální podoby vozů MHD odůvodňuje tím, že s rozšířením systému Pražské integrované dopravy (PID) do Středočeského kraje je vhodný čas na sjednocení podoby dopravních prostředků. „Grafických vizuálů na různých typech vozidel je kolem sedmi desítek a není to sjednoceno. Ta hlavní linka je sjednotit je do budoucna, mít to společné,“ řekl radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Dodal, že celý grafický manuál byl dělán profesionály z oboru doprava a byl posouzen i odborníky z drážního úřadu. „Je to moderní barevné řešení, díky kterému snadno rozpoznáme dopravní prostředky, kde platí Lítačka,“ poznamenal.