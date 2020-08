Pražská MHD bude mít nový design, schválili ho radní

Všechny vozy zapojené do Pražské integrované dopravy budou mít jednotný design. Návrh grafického studia superlative.works, který uspěl v loňské soutěži, v pondělí schválili pražští radní. Prozatím by se měl design otestovat na některých vozech dopravního podniku. Přebarvovat by se pak mělo postupně třeba při koupi nové tramvaje, opravách nebo výměně polepů.