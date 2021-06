Insolvenční správce navrhl ukončení provozu Tenzy. Firma dluží tři miliardy korun

ČEZ přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky přes miliardu korun. O peníze se ale hlásí desítky dalších věřitelů. Tenza dluží i dalším bankám, zdravotním pojišťovnám, dodavatelům i svým klientům. Pohledávky přihlásilo přes 200 věřitelů včetně Tepláren Brno.

Největší zakázkou Tenzy byly práce na horkovodu z Temelína do Českých Budějovic pro společnost ČEZ, zbývá z něj dokončit 11 z celkových 26 kilometrů. ČEZ vyhlásil v březnu nový tendr, nového dodavatele stavby za více než 1,4 miliardy korun chce vybrat ještě letos.

Insolvenční správce uvedl, že k návrhu ukončit provoz firmy ho vede zejména zásada rychlosti, hospodárnosti a co nejvyššího uspokojení věřitelů. „Další provozování podniku by nebylo hospodárné,“ uvedl správce. Dodal, že dalším důvodem je to, že se nepodařilo podnik prodat. Věřitelský výbor se záměrem souhlasí.

Tenza je zadlužená už delší dobu

Už dříve správce uvedl, že provoz firmy v konkursu či reorganizaci je nereálný. Z ekonomického posudku Tenzy vyplývá, že základní příčinou stavu jsou osobní náklady, jejichž výše neodpovídala tržbám.

„Výkony v roce 2020 klesly meziročně přibližně o polovinu, hodnota osobních nákladů byla téměř shodná s úrovní roku 2019,“ uvedl správce. Firma podle něj držela osobní náklady proto, aby byla připravená na nové zakázky, tento předpoklad se ale nenaplnil. „Primární EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) se tak propadla do výrazně záporné hodnoty přes 155 milionů korun,“ dodal správce.