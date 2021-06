Vedení Prahy odsouhlasilo zahájení stavby prvního úseku metra D. Začít by mohla v říjnu

Metro D v první fázi spojí Pankrác a Nové Dvory. Na nejmenším provozuschopném úseku nové trasy jsou naplánovány stanice Pankrác, která bude přestupní na linku C, dále Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory. Na obou koncích tohoto úseku budou obratové koleje. „V kratším úseku obratové koleje nejsou a nelze je včetně dalších návazností efektivně provozovat,“ píše se v dokumentu, který vedení Prahy schválilo.

Dopravní podnik (DPP) dokončil loni v létě část geologického průzkumu na Pankráci. V týchž místech následně prováděl ještě další průzkumné vrty. Na zbylých dvou místech potrvá průzkum do září letošního roku. Většina vzniklých tunelů bude součástí linky.

Peníze na stavbu bude město čerpat postupně

Celkovou částku na stavbu bude město čerpat postupně. Pro letošní rok by měla stavba vyjít jen na 0,17 miliardy. Naopak nejvíc peněz bude muset vydat v roce 2027, kdy to bude 9,65 miliardy. Poslední platby jsou naplánovány na rok 2029, a to 0,56 miliardy. „Výhled na další roky bude v souladu s postupem realizace a přípravy upřesňován,“ uvádí dokument.

Následně se trasa prodlouží do Písnice. Výhledově má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro dál na sever, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo Náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun a investorem je Dopravní podnik města Prahy.