Začala stavba obchvatu Bludova. Stane se součástí důležité trasy z Mohelnice až do Polska

ŘSD před vyhlášením výběrového řízení na dodavatele odhadovalo, že silnice přijde na 2,888 miliardy korun. Do výběrového řízení byly podány tři nabídky, přičemž cena vítězné je zhruba o půl miliardy nižší.

Silnice I/44 tvoří na trase z Mohelnice do Jeseníku a dál do Polska důležitou komunikační osu celého regionu ve směru z jihu na sever. „Je prakticky jedinou vhodnou komunikací umožňující spojení měst Šumperka a Jeseníku s krajským městem Olomoucí. Silnice I/44 umožňuje navíc přístup do rekreačně významné oblasti Jeseníků,“ uvedlo ŘSD.