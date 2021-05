Divadelní svět Brno startuje už ve čtvrtek. Divákům nabídne antigenní test v Bohémě

Vedení Národního divadla Brno předpokládá, že lidé v nejbližších měsících budou kupovat vstupenky s kratším předstihem před datem konání představení, a to právě kvůli nejistotě spjaté s epidemickou situací. Lístky na Divadelní svět však přesto mizí rychle. V prodeji jsou od začátku týdne, zatím je rozebráno asi 30 procent z 2500 lístků na jednotlivá představení.

Testovací centrum v Janáčkově divadle má účastníkům festivalu usnadnit návrat ke kulturnímu životu. „Sedm měsíců jsme se neviděli, nechtěli jsme to teď divákům jakkoliv komplikovat,“ řekl ředitel divadla Martin Glaser.

Festival Divadelní svět Brno po dlouhé nejistotě získal výjimku z opatření proti šíření koronaviru a začne podle plánu 20. května. Hrát se bude naživo se sníženou kapacitou hledišť, a to nejen venku, ale i v divadlech.

Na programu je celá řada premiér

Na festivalovém programu jsou některé premiéry, které soubory nemohly uvést v době uzávěry. Patří mezi ně Manželská historie, kterou nazkoušel Divadelní spolek Jedl u příležitosti desetiletého výročí svého založení. V Mahenově divadle poprvé uvedou očekávané Majitele klíčů Milana Kundery, v Divadle Husa na provázku Setkání spiklenců a v divadle Reduta českou premiéru hry Doktorka britského dramatika Roberta Ickea. Některé inscenace českých nezávislých divadel vznikly v přímé koprodukci s Divadelním světem Brno.

Z loňského roku se do letošního programu přesouvá Antická linie, připravovaná jako pocta brněnským divadelním osobnostem Evě Stehlíkové a Františkovi Derflerovi, a profil režiséra Jana Kačeny, jenž vlivem nešťastné nehody zůstává od podzimu 2019 v dlouhodobě vážném stavu v nemocnici.

Zahraniční soubory se představí on-line

Mezinárodní rozměr festivalu zůstane zachován díky on-line programu. Festival uvede zdarma inscenace z Izraele, Maďarska, Slovenska či Německa, včetně mnichovské interpretace Čechovových Tří sester režisérky Susanne Kennedyové nebo taneční inscenace If At All izraelského souboru Kibbutz.

Aktualizovaný program festivalu a informace o vstupenkách naleznou zájemci na webových stránkách divadelnisvet.cz.