Kladno začne obnovovat pěší zónu. Získá novou dlažbu, lavičky a zeleň

Pěší zónu pokryje nová, velkoformátová dlažba, obnoveny budou prvky jako lavičky a koše. Počítá se také s doplněním zeleně.

Změny čekají i vedení dopravy, nebude už možné projet od pěší zóny ke Kinu Sokol, ale u sokolovny vznikne malý kruhový objezd, kde se auta otočí a vracet se budou pouze Tyršovou ulicí. Náklady na první etapu budou v řádu milionů korun, přesnou částku město podle primátora zveřejní po dokončení tendru.

Do budoucna by se pěší zóna měla propojit s náměstím Svobody, projekt ale vedení radnice nechá teprve zpracovat. „Oslovíme tu samou architektonickou kancelář, která dělala pěší zónu, aby to mělo nějakou návaznost,“ řekl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Město podle primátora také nechá zpracovat studii pro budoucí využití bývalého kina Oko, které je přibližně uprostřed pěší zóny. Jednou z možností je malý kulturní či zasedací sál, kanceláře a podobně. Budovu, v níž bývala ubytovna, město před několika lety vykoupilo od soukromého majitele.