Kapličky na Svatém kopečku u Mikulova chátrají. Chystá se další kolo jejich adopce

Do projektu adopce se před lety zapojila i rodina Iva Hrdličky, ze čtrnácti kapliček si vybrala tu na zastavení číslo sedm. Během několika let do její údržby investovali i desítky tisíc korun. „Bylo potřeba vysadit mříž, opravit, obouchat omítku, odstranit stromy, které zarůstaly do stavby, bylo také potřeba udělat celou novou střechu,“ řekl donátor Hrdlička.

Rodina se o kapličku starala celkem osm let. Adoptivní smlouva však v roce 2017 skončila. Od té doby kapličky zase chátrají, v nejhorším stavu je páté zastavení. Podle Hrdličky se do zdiva dostává voda, která při deštích stéká po skále.

Nový projekt adopce

Církev, která křížovou cestu na Svatém kopečku spravuje, chce na původní projekt města „adopce kapliček“ navázat. „Chtěli bychom se už letos pustit do nezbytných oprav a třeba i do dalších vyjednávání adopcí a donátorství,“ popsal probošt Pavel Pacner.

Křížová cesta na Svatém kopečku u Mikulova patří už tři roky na seznam Národních kulturních památek, což je podle vedení města výhoda kvůli dotacím, ale komplikace při opravách. „Bude to určitě pod větším drobnohledem, a možná některé technologie nebudou moci být použity,“ míní starosta Mikulova Rostislav Koštial (ODS).

Ivo Hrdlička nyní zvažuje, že se do projektu opět zapojí. Jednotné podmínky na rekonstrukce všech kapliček vítá.