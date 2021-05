Část ostravských Vítkovic dostane novou tvář, vyroste tam obchodně-průmyslová zóna

V novém areálu by mělo najít práci zhruba pět set lidí. Firma chce využít i dvě stávající budovy. „(Jedné z nich) říkáme Labreso, je to firma, která tady byla od devadesátých let, od těch devadesátých let se tady v podstatě už nic neděje,“ řekl ředitel české pobočky P3 Logistic Park Tomáš Míček.

Další významnou budovou v Aglomeraci je trafostanice, která by se podle ředitele mohla proměnit například v kavárnu. Stavět se však má i spousta nových budov, ta první by mohla stát už v polovině příštího roku. Celá oblast má být zastavěna za pět až sedm let. S několika zájemci už má investor i podepsané nájemní smlouvy.

Strakáč zmizel před dvěma lety

Proměnu průmyslových Vítkovic vítá i architekt ze společnosti Projektstudio David Kotek. „Je to zase další díra v Ostravě, která se zastaví. Ostrava je pořád děravá a tohle je právě ta největší přidaná hodnota oproti Brnu či Praze, protože my máme co zastavovat,“ řekl.

Aglomerace byla dříve známá hlavně díky mohutnému komínu, kterému se říkalo Strakáč. Po desítkách let dohadů ho v létě 2019 poslalo k zemi sto kilogramů výbušnin, které byly uloženy ve 120 vývrtech.

Nová ostravská obchodně-průmyslová oblast bude přes řeku napojena i na cyklostezku, která vede kolem řeky Ostravice – v jednom směru do centra města, ve druhém do Beskyd.