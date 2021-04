Brno hledá další zdroje pitné vody. Mapuje a zkoumá artéské vrty

Práce zahrnují provedení revize technického stavu, hydrodynamické zkoušky, kamerové prohlídky či odběry vzorků pro zhodnocení kvality. Tímto způsobem byly zatím prověřeny dva vrty, a to v Komíně a Ostopovicích. „Aktuálně probíhají výzkumné práce ve Střelicích a Jinačovicích. V brzké době také zahájíme práce v Brněnských Ivanovicích a Komárově,“ vyjmenoval Hladík.

Vybrané vrty by měly být v budoucnu opatřeny plničkami vody do PET lahví, místo by také mělo být dobře přístupné pro plnění zásobovacích cisteren. „Pokud takový zdroj nenajdeme, vyhledali bychom místa v majetku města Brna, kde bychom vyzkoušeli udělat nové vrty,“ popsal Hladík.