V Brně čistí a obnovují staré studny. První by mohly sloužit už příští léto

Zdroje možného kvašení, hniloby i bakterií musí společně se sedimenty ze dna studny pryč. „Lidé do studny házejí různé předměty, už jsme vytáhli například i lahve od oleje,“ dodává Pagáč.

Jedna ze studní, kterou vodohospodáři kontrolovali, je nedaleko sportovního areálu u řeky Svratky v Horních Heršpicích, další v zahradě mateřské školy. „Mohou tam být praskliny, kterými může do studny protékat povrchová voda a kontaminovat vodu. U této studny jsou posunuté skruže a prorostlé kořeny,“ popisuje vodohospodář Vratko Pagáč.

Kolik podobných studní v katastru městské části Brno-jih je, radnice stále zjišťuje. Zatím jich nechala prověřit, otestovat a vyčistit prvních deset. „Děláme prvotní průzkum, k čemu by se ty studny mohly použít. Samozřejmě to závisí na tom, na kterém místě studna je. Jestli bude pro veřejné účely nebo například pro zalévání v mateřské školce,“ přiblížil starosta Josef Haluza (ČSSD). První studny by lidem mohly být k dispozici už příští rok.