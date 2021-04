Stavba tramvajové trati do brněnského kampusu je v polovině. Tunel střeží socha svaté Barbory

Sochu svaté Barbory vytvořila za tři měsíce z italského mramoru firma Kamenoprůmysl Komárek z Letovic a v katedrále svatého Petra a Pavla jí v úterý požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle. „Je patronkou těch, kteří mají co do činění s něčím, co je velmi rychlé. Protože její život byl krátký a musela rozhodovat rychle. A tak je patronkou horníků, kteří dělají nebezpečnou práci,“ řekl biskup.

Z chrámu byla téměř metrová socha vážící 120 kilogramů převezena ve speciální schránce na stavbu a umístěna do portálu v ulici Netroufalky.

Epidemie práce nezastavila

Stavba tramvajové trati spojující zastávku Osová a Univerzitní kampus začala zhruba před desíti měsíci. Nyní jsou hotové všechny podzemní stěny hlavní části tunelu a dělníci betonují strop, který bude dokončený v celé trase do konce dubna.

„V květnu strop zasypou a od přelomu léta a podzimu začnou s úpravami terénu včetně osazení zelení. Prací na povrchu bude po zasypání tunelu postupně ubývat a velká část činností se v létě přesune do podzemí, odkud budeme vyvážet zeminu a připravovat pokládku kolejí. Pro místní obyvatele to výhledově znamená snížení prašnosti a hluku v oblasti,“ řekl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Probíhající epidemie koronaviru práce nezastavila, naopak pomohlo, že do kampusu necestuje tolik lidí.