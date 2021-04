Zima to znovu zkouší, v Beskydech napadne v úterý až čtvrt metru sněhu

Sněžit bude v Česku již v pondělí, a to ve výškách nad 500 metrů, ale spíše v Čechách. Na jihovýchodě republiky očekávají meteorologové až osmnáctistupňové teploty a v Beskydech bude před vydatným a trvalým sněžením ještě deset stupňů nad nulou. Zato v západní části ČR budou v nižších polohách nanejvýš tři stupně a v Krušných horách se neoteplí nad bod mrazu.

Sněžit bude zejména v Jeseníkách a Beskydech i v dalších dnech. Český hydrometeorologický ústav avizoval další výstrahu, která by měla platit od středy až do pátku. Na horách by každý den mělo napadnout deset až 25 centimetrů sněhu a sněžit bude i v nižších polohách.

Před příštím víkendem by se mělo začít opět oteplovat a mohly by také ustat srážky. Podobně vysoké teploty jako o uplynulém víkendu ale nejspíše očekávat nelze.