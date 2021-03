Socha pohraničníka zůstane ve františkánské zahradě, Cheb odmítl žádost o její prodej

Žádost bývalého člena pohraniční stráže nebyla první nabídkou odkoupení sochy, která na chebskou radnici přišla. Klub českého pohraničí, který sdružuje zejména bývalé pohraničníky, měl sochu v minulosti i zapůjčenou. Postavil ji na horu Dyleň do blízkosti státní hranice a pořádali u ní srazy.

To však vyvolalo veřejnou kritiku, podle které členové klubu u sochy oslavovali komunistický režim. Oni sami to odmítali. „Není to nostalgie, je to přátelství těch, kteří se setkávali a dva roky tam sloužili,“ uvedl člen Klubu českého pohraničí Václav Sloup (KSČM). Nakonec se však kamenný pohraničník vrátil do Chebu. Klub pohraničníků ovšem před dvěma lety přišel s plánem postavit jeho repliku u hraničního přechodu na Cínovci. I za ním stojí Pavel Svoboda.