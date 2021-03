Za schvalování teroristického útoku v internetovém komentáři soud vyměřil muži šest let vězení

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil v roce 2019 ve dvou mešitách 51 lidí a desítky jich zranil. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu.

Video sdílel také server, na kterém ho komentoval i muž ze Znojemska slovy: „Jak jim chutná jejich medicína. Dobrá práce???!“

Soud mu za to vyměřil šestiletý nepodmíněný trest. „Lidé si obecně myslí, že internet je veřejné fórum, kde se mohou vyjadřovat k čemukoliv jakkoliv, bez jakýchkoliv limitů, a ono to tak prostě není. Každý je odpovědný za to, co napíše na internet,“ řekla státní zástupkyně Petra Lastovecká.

Přezdívka a sporné otazníky

Státní zástupkyně navrhovala o jeden rok kratší trest. Soud ale přihlédl k faktu, že pachatel už měl coby mladistvý problém se zákonem a že svůj komentář publikoval pod přezdívkou Ssman.

Rozsudek není pravomocný, obhájce se proti němu odvolal s tím, že obžalovaný umístil za komentář otazníky a vykřičník. „Když někdo napíše za komentář otazníky, tak to nemyslí jako pochvalu,“ řekl obžalovaný.