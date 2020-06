Na internetu schvaloval teroristický útok v Christchurchi. Soud mu za to uložil tříletou podmínku

Český trestní zákoník stanoví za podporu a propagaci terorismu sazbu od pěti do patnácti let vězení. Podle předsedkyně senátu pražského městského soudu Kateřiny Radkovské by však byl nepodmíněný trest pro Machálka příliš přísný.

„Vzhledem k okolnostem případu, k tomu, že obžalovaný zatím nebyl trestán, a především k tomu, že trestná činnost spočívala v napsání jediného komentáře, má soud za to, že stačí uložit podmíněný trest jako trest výchovný,“ uvedla soudkyně. „Doufejme, že pan obžalovaný se z toho poučí,“ dodala směrem k Machálkovi, který trest přijal a vzdal se práva na podání odvolání.