Bakterie ze Sahary by podle vědců z Mendelovy univerzity mohla pomoci proti nemocem vinné révy

Vždy záleží na odrůdě, například u frankovky se poškození těmito chorobami až tak neprojevuje. U Pálavy je napadení často fatální. Ivo Bukovský už vyzkoušel, co mohl. Rostliny mu na vinohradu chřadnou nebo umírají. Co praporek, to jiný rok. „Houby se dostanou do nového dřeva přes staré dřevo, přes hluboké rány. Stačí teplota, když začne réva rašit,“ popsal.

Podle vinohradníka by byl nový prostředek, na kterém pracují vědci, záchranou. „Je to dost závažná nemoc, a když jsem se díval na záznamy, graduje,“ řekl.

Mendelova univerzita už jedná s firmou z Jihoafrické republiky, která by objev ráda uvedla na trh. Českým vinohradům by mohl pomoci zhruba za tři roky.