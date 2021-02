V bývalém olomouckém krytu vznikne Institut Paměti národa pro střední Moravu

Zrezivělý vstup do únikového východu, původní vzduchotechnika jsou historické detaily, které podtrhují atmosféru unikátního místa. „Vzduchotechniku potřebujeme nějak obnovit. Určitě chceme použít původní trubky, co tu jsou. Doufáme, že nebudou prorezlé,“ řekl ředitel Paměti národa Střední Morava Petr Zavadil.

Kryt vybudovaný v 50. letech se nijak zásadně upravovat nebude. O to víc by měly příběhy pamětníků na návštěvníky zapůsobit. „Institut bude představovat různé epochy z 20. století. Bude to fungovat takovým způsobem, že návštěvník v pondělí přijde například na 2. světovou válku, v úterý na 50. léta, takže institut budete moci navštěvovat opakovaně,“ vysvětlil Zavadil.