Kryt pod Špilberkem bude kromě obyvatel chránit i historii

„Podzemí pod Špilberkem vzniklo pravděpodobně během druhé světové války, kdy ho vykopali Němci, aby ochránili své obyvatele,“ začal vyprávět historii protiatomového krytu historik Pavel Paleček. Ten byl totiž původně protileteckým bunkrem a až po roce 1959 se z něj stal úkryt proti zbraním hromadného ničení pro politické prominenty.

Těch by se do jednoho z nejlépe vybavených krytů v republice vešlo asi pět set a vydrželi by v něm až tři dny. Kryt 10 Z totiž má patnáct set metrů čtverečních a sedmdesát místností. „Pokud by ale atomová bomba vybuchla v blízkosti Brna, tak by je nemohl ochránit. Nestihli by sem totiž ani doběhnout,“ upozornil Paleček.

Přestože prostory svůj účel nikdy plnit nemusely, stále zůstávají objektem civilní ochrany. „Máme za úkol udržovat technologii v udržitelném stavu. Kryt by sloužil jako záloha při krizi,“ vysvětlil historik.