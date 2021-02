Největší knihovna na Moravě slaví stovku. Začínala ve dvou místnostech v přízemí německé školy

Současným hlavním cílem Knihovny Jiřího Mahena je srozumitelně propojovat fyzický a virtuální svět. Má pobočky v každé městské části, nyní ale zůstávají uzavřené kvůli opatřením proti šíření koronaviru, rozvíjí proto digitální služby.

Podle ředitelky Libuše Nivnické knihovna shromažďuje a zpřístupňuje vědění, má být prostorem pro studium, ale také pro setkávání a zklidnění v hektické on-line době. „Tuto hodnotu bude knihovna vždy nabízet, stejně tak samozřejmě bude ve svých službách využívat vše užitečné, co digitální technologie umožňují,“ uvedla.

Kvůli pandemii koronaviru přišla knihovna zhruba o třetinu plánovaných provozních dnů. Asi milion loňských výpůjček znamená také přibližně třetinový pokles oproti roku 2019. Registraci do knihovny si obnovilo nebo založilo o 17 procent méně čtenářů než v předešlém roce.

„Pokud odhlédnu od tohoto vlivu, u nás v knihovně je křivka dlouhodobě setrvalá a nevykazuje dramatické poklesy ani u dospělých ani u dětí do 15 let. A to je obzvláště povzbuzující v situaci, kdy se masivně prezentuje, že děti nečtou,“ uvedla ředitelka. Na konci roku měla knihovna přes dvaačtyřicet registrovaných čtenářů.

Knihovníci pomáhají s trasováním a točí videa

Knihovníci se v době nuceného uzavření snaží pomáhat hygienické stanici s trasováním, 3D tiskárnu využívají pro tisk držáků roušek, ve spolupráci s lékařkou chystají krátká osvětová videa. Roznášení či rozvoz knih až do domu nejsou při velikosti knihovny a počtu čtenářů plošně reálné. Alespoň v některých pobočkách se ale našli dobrovolníci, knihy tak putují především ke starším a méně mobilním čtenářům.

Nejčtenějšími tituly roku 2020 byly Tiché roky a Hana od Aleny Mornštajnové. Nejpůjčovanějším autorem je Vlastimil Vondruška, což je dáno množstvím titulů, které publikoval. Mezi e-knihami, o které byl loni větší zájem než dříve, bodoval Šikmý kostel Karin Lednické.

„I lidé, kteří dříve nesáhli po e-knize, se ji naučili používat. Mnohdy si však neuvědomují, že tato služba není zadarmo a že náklady za ně platí knihovna. V roce 2020 jsme takto za tyto výpůjčky zaplatili přes 575 000 korun,“ uvedla Nivnická.

Ve fondech knihovny je v současné době 780 tisíc knihovních jednotek. Kromě knih jde také o časopisy, denní tisk, mapy, hudebniny, audiovizuální dokumenty nebo deskové hry.