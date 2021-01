Alej roku u Velkých Opatovic má ustoupit silnici. Kácení má kritiky, ale i zastánce, argumentují bezpečností dopravy

Lipové stromořadí dlouhé 600 metrů vysadili u silnice z Letovic do Velkých Opatovic v roce 1920. Patří ke stromům svobody sázeným na počest vzniku Československa. Lemují silnici II/372, která ale na silnici II. třídy – tedy významnou meziokresní spojnici – příliš nevypadá. Je nekvalitní a úzká. „Na mnoha místech je vidět, že dvě protijedoucí auta nemají ani prostor k tomu, aby se vyhnula,“ poukázala velkoopatovická starostka Kateřina Gerbrichová (SNK Město lidem).

Jihomoravský kraj připravil rekonstrukci silnice, při které má zaniknout jedna polovina stromořadí, padne tedy 48 stromů. Alej však přihlásili odpůrci jejího bourání do ankety Alej roku, ve které s 585 hlasy vyhrála. „Alej jsme přihlásili do této celostátní ankety, abychom upozornili na její ohrožení. Myslíme si, že by stálo za to přehodnotit stavební projekt,“ ozřejmila přímou souvislost účasti stromořadí v anketě a plánovaného kácení Alice Hrbková, která alej nominovala.