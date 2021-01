Zoo Brno chce v příštím roce pořídit pár tygrů, žirafu i losa. Otevře také vyhlídku v Africké vesnici

Otevřít novou vyhlídku v Africké vesnici a přístavbu stájí pro žirafy chtěla zoo už letos, nicméně kvůli zavření zoo v podzimních měsících nebylo možné tyto stavby návštěvníkům ukázat. „Vše se tak přesune na jaro roku 2021, kdy by do Zoo Brno měl dorazit také nový samec žirafy síťované,“ řekl ředitel zoo Martin Hovorka.

Složitá výměna zvířat

„Nakonec se nám podařilo uzavřít dohodu s Batu Secret Zoo (v Indonésii) o výměně páru geneticky cenných tygrů sumaterských za pár levhartů sněžných. Jedná se o kombinovanou výměnu, ve které je zapojeno několik evropských zoologických zahrad. Kompletní schvalovací proces celý rok sice výrazně komplikovala pandemie koronaviru, ale nyní je prakticky u konce a začínáme plánovat transporty zvířat,“ doplnil Hovorka.

Pokud vše půjde dobře, měli by se levharti přesunout do Indonésie na jaře, tygři by opačným směrem měli putovat na podzim.

Brněnská zoologická zahrada byla otevřena v roce 1953. Loni ji navštívilo přes 331 tisíc lidí, meziročně zhruba o tisíc více. Je to nejvíce od roku 1997, odkdy zařízení vede přesnou evidenci prodaných vstupenek. Letos ale byla zahrada opakovaně uzavřena kvůli vládním opatřením souvisejícím s covidem-19, přišlo tak zhruba o 80 tisíc návštěvníků méně než loni.