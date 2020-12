Vyšetřování otrávené Bečvy pokračuje. Znalec chce víc času na klíčový posudek

Policie prověřuje také stále přibývající podněty od novinářů a veřejnosti, kterými se kriminalisté podle Javorkové musejí zabývat a nemohou je podcenit. „V tuto chvíli nelze odhadovat, kolik času bude vyžadovat znalec na zpracování výše uvedených materiálů. Zákon lhůtu na zpracování znaleckého posudku nestanoví, znalec ji obvykle stanoví sám podle rozsahu zpracovávaných údajů,“ uvedla Javorková.

Prodlužování vyšetřování zářijové otravy řeky Bečvy pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku je pro jednatele severomoravského územního svazu rybářů Rostislava Trybučka zklamáním. „Já jsem byl velkým optimistou, že toho 20. prosince nám po třech měsících sdělí, kdo to udělal. Věřil jsem tomu. Nechápu, co se ještě zkoumá dál. Jsem hrozně moc zklamaný. Jestli je to ale k dobru věci, že se opravdu ještě něco potřebuje doladit, tak by to bylo super,“ poznamenal.

Po zářijové otravě do Bečvy ve Valašském Meziříčí několikrát unikly i další látky, konkrétně nikl, dusitanový dusík a fosfor. Do konce roku vydali rybáři zákaz rybolovu od soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy až po soutok Bečvy s Moravou. „Od Nového roku to bude až do odvolání revír chyť a pusť,“ řekl Trybuček.

Podle policie není možné komentovat podrobnosti

Podle některých politiků, ekologických organizací i části veřejnosti provází kauzu nejasnosti, mlčení a mlžení úřadů. Petici za objasnění postupu úřadů podepsalo přes 16 tisíc lidí. Případ vyšetřují policisté z oddělení hospodářské kriminality ve Vsetíně.

„Jakkoli chápeme zájem veřejnosti o informace v této věci, je nezbytné znovu připomenout, že trestní řízení je ve fázi přípravného řízení neveřejné a není možné průběžně komentovat podrobnosti z probíhajícího šetření. Případ dozoruje Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně, s jehož dozorujícím státním zástupcem jsme v úzkém kontaktu a veškeré postupy s ním konzultujeme,“ doplnila mluvčí.