Na Praděd se letos na Nový rok nepůjde. Klub českých turistů ruší i další výstupy

Zrušení novoroční túry na Praděd znamená přerušení dlouhé tradice. „Je to skutečně poprvé v historii, co se výstup neuspořádá,“ potvrzuje Ludmila Dovrtělová z Klubu českých turistů v Krnově. Nejvyšší vrchol Moravy a Slezska navštívilo prvního ledna vždy zhruba 1500 lidí. „Někdo šel pěšky, někdo běžkoval. Hodně lidí tu i přespávalo. Letos to ale bohužel nepůjde,“ dodala Dovrtělová.

Také 45. ročník výstupu na kopec Háj v předhůří Jeseníků se měl konat jako pokaždé den po Silvestru. „V Šumperku je to velká tradice, pořádáme to desítky let, ale bylo by to proti smyslu vládních opatření. Schází se nám tu stovky lidí, to nejde ukočírovat,“ vysvětlila předsedkyně šumperského odboru KČT Zdeňka Daňková.

Podobně je na tom i novoroční výstup na Lovoš nedaleko Lovosic, který měl být 42. v řadě. „Nejspíš to odpískáme, chodí nám kolem tisíce lidí. To se do limitu nevejde,“ řekl organizátor Miloš Vodička.

Výšlap na Ještěd bude

Výjimkou je výstup na Ještěd, který zatím platí i přes obvykle vysokou návštěvnost. Minulý rok se na vrchol k televiznímu vysílači podívalo 1217 nadšenců. „Určitě to pořádat budeme. Počítáme s případným rozdělováním do skupin a dodržováním rozestupů,“ popsal organizátor výstupu Bořivoj Pohl. „Ale nebudeme vyvěšovat plakáty a dělat nějakou velkou propagaci, aby se z toho nestala masová akce,“ doplnil Pohl.

Generální sekretář Klubu českých turistů Petr Hrubec počítá alespoň se skromnějšími výšlapy: „Na ty chodí skupinky lidí postupně a jednotlivě, jenom dostanou mapku a vyráží. Tam by to mělo být z hlediska shlukování v pořádku.“

U výstupů s menší účastí pořadatelé také plánují návštěvníky oddělovat, aby se nesrocovali ve větších počtech. „Když se dole sejde hodně lidí, nepustíme všechny nahoru. Na startu připravíme kvíz s otázkami pro ty, kteří budou muset čekat,“ popsala Anna Machová z českolipského odboru KČT.

Podobně je na tom i výstup na Svinec v Moravskoslezském kraji nebo na Homolku v západních Čechách, kterých se pravidelně účastní kolem 200 místních lidí.