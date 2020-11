Do Bečvy opět unikla neznámá látka. Na místě jsou hasiči, inspektoři odebírají vzorky

„Na místě jsou nyní lidé z vodoprávního úřadu. Mám informaci, že jsou tam také hasiči, kriminálka a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a odebírají vzorky,“ uvedl Stržínek. Zpráva o zpěněné hladině Bečvy se k němu dostala dnes po poledni. „Vypadá to, že je to podobná situace jako zhruba před měsícem, kdy se na hladině řeky také objevila pěna. Vzorky potom prokázaly ve vodě nadlimitní výskyt niklu,“ řekl starosta.

Neznámá látka se podle starosty Stržínka do řeky opět nejspíše dostala z vyústění kanálu, který k Bečvě vede z areálu někdejší Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Jde o výpusť, kudy se podle dřívějšího vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) mohl do řeky dostat i kyanid.

Nikl není podle ČIŽP pro člověka významně toxický, patří ale mezi potenciální karcinogeny a je rozšířeným kožním alergenem.

Informaci o úniku neznámé látky do řeky zveřejnila odpoledne valašskomeziříčská radnice na svých webových stránkách. „Na základě rozhodnutí velitele zásahu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje od úterý 24. listopadu důrazně nedoporučujeme veřejnosti až do odvolání vstup do řeky Bečvy, ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky,“ uvedli zástupci města.