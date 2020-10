Do Bečvy opět unikla neznámá látka. Podle starosty Valašského Meziříčí ze stejného vyústění jako kyanid

Situaci nechce zlehčovat, přesto si nemyslí, že by se znovu jednalo o únik kyanidu. „Pevně věřím, že to bude nějaký saponát nebo něco podobného. Samozřejmě hasiči odebírali vzorky, dělali zkoušky. Budeme moudřejší za pár dnů,“ řekl starosta.

„Provedli jsme odběr tří vzorků, předali jsme je chemické laboratoři z Frenštátu pod Radhoštěm. Místo si převzala policie,“ řekl krajský mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Hasiči nestavěli norné stěny ani jinak v řece nezasahovali.

První záběry výpusti v Juřince u Valašského Meziříčí. U ústí je patrná pěna,která pak jde dál po proudu řeky. Na místě jsou lidé z ČIŽP, už dřív hasiči odebrali vzorky, událost vyšetřuje policie. Problém se objevil ve 13:30. pic.twitter.com/aGsqTp6Oz9 — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) October 27, 2020

Na základě oznámení vodoprávního úřadu vyjížděli kolem půl druhé odpoledne k Bečvě ve Valašském Meziříčí také inspektoři České inspekce životního prostředí z Brna a Olomouce. „Inspektoři už mají nabrané vzorky, které budeme předávat do laboratoře k rozborům. Stejně tak to pravděpodobně učinili hasiči a vodoprávní úřad,“ uvedla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. Kdy by mohly být známy výsledky testů, nechtěla spekulovat.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) na Twitteru vyzval orgány činné v trestním řízení, aby aktuální i zářijový incident co nejrychleji vyšetřily.

ČIŽP byla dnes nahlášena zpěněná řeka Bečva v místě vtoku kanálu z areálu rožnovské Tesly. Od rybářů nemáme zatím hlášeny žádné úhyny ryb. Na místě jsou záchranné i inspekční složky. Vyzývám orgány činné v trestním řízení, aby co nejrychleji vyšetřily dnešní i zářijový incident. — Richard Brabec (@RibraRichard) October 27, 2020

Město opět varuje před vstupem do vody

Informaci o úniku neznámé látky do Bečvy nechala radnice vyhlásit rozhlasem, zveřejnila ji i na webové stránce města. „Na základě rozhodnutí velitele zásahu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se od úterý 27. října důrazně nedoporučujeme veřejnosti až do odvolání vstup do řeky Bečvy, ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky,“ uvedlo město v prohlášení.