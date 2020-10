Vydatné deště mnohde škodily, životu v Bečvě prospěly. Pročistily ji a pomohly s rybami

První várku několika tisíc ročních ostroretek z rybníku v Hranicích rybáři vysadili do Bečvy 9. a 10. října, teď se chystají vrátit do řeky parmy. „Tento týden se chystáme vysadit třicet tisíc ročků parmy, už jsou nachystaní. Budeme samozřejmě sledovat, jak se ryby uchytily, zda jsou životaschopné,“ řekl jednatel severomoravského územního svazu rybářů Rostislav Trybuček.

Bečvě podle něj zvýšené průtoky z uplynulých dnů pomohly, do míst, kde vyhasl život kvůli otravě kyanidem, přinesly potravu i ryby. „Vytrávené území bude poměrně nedotčené. Ryby v horním úseku řeky jsou nahuštěné, zjistili jsme tam koncentraci ryb asi pět set kilogramů na hektar běžného toku, což je úžasná produkce. Ty, co sestoupí po toku, budou mít dostatečné teritorium. Bude to pro ně prostorový komfort,“ podotkl Trybuček.

Podle něj i přes otravu zůstalo v řece zhruba patnáct procent bentosu, organismů obývajících břeh a dno vod, které jsou potravou pro ryby.